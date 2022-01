Tennis, Chris Evert choc: la leggenda ha il cancro, le sue parole

15-01-2022 11:59

Il mondo del tennis e non solo sta seguendo con attenzione il caso Novak Djokovic, il numero uno al mondo che non si è vaccinato contro il Coronavirus e che al momento è in stato di fermo: rischia di non partecipare agli Australian Open e di venire espilso dall’Australia per tre anni dopo gli ultimi avvenimenti.

Chris Evert choc: “Ho il cancro”

Adesso però, la notizia data da Chris Evert ha fatto passare il caso Djokovic in secondo piano. L’ex campionessa americana, 18 volte vincitrice di Slam e leggenda assoluta del tennis è malata e lo ha annunciato via Twitter: “Vorrei dirvi che mi è stato diagnosticato un cancro ovarico al primo stadio. Sono molto fiduciosa di poterlo superare e sono certa che la chemioterapia darà buoni risultati. Fortunatamente ce ne siamo accorti in tempo”.

Chris Evert al momento vuole combattere e continuare a fare la vita di sempre. Sempre sui social, ha annunciato che sarà ugualmente tra le protagoniste del primo Slam stagionale: “Spero capirete il mio bisogno di di concentrarmi sulla salute e sulle cure. Comunque mi vedrete qualche volta in collegamento su Espn per qualche commento sugli Australian Open“.

Chris Evert, c’è possibilità di battere il cancro

Solo due anni fa, Chris Evert ha perso la sorella Jeanne per la stessa malattia che adesso l’ha colpita. Impossibile per la statunitense non pensarci: “Quando faccio la chemio – ha detto la Evert – penso a lei e e sento che mi darà una mano a superare questa difficile prova. Ma i medici mi hanno rassicurata. Ci sono il 90 per cento delle chance che la chemio funzioni“.

Tanti messaggi d’affetto per la Evert

La notizia ha colpito tanti tifosi e fan della Evert, ma messaggi di solidarietà sono arrivati da tutto il mondo. Gli amanti del tennis e non solo si augurano che la leggenda americana possa vincere la sua battaglia e fortunatamente, come ha dichiarato lei stessa, ci sono possibilità di farcela.

