Tennis, Cincinnati: vincono Alcaraz e Medvedev. Il russo è a una sola vittoria da un traguardo fondamentale

17-08-2022 08:45

Avanti Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, fuori Lorenzo Sonego. La ‘notte’ del Master 1000 di Cincinnati si può riassumere così.

Il numero uno del mondo ha superato per 6-4 7-5 l’olandese Botic Van De Zandschulp ed è a una sola vittoria dal garantirsi di rimanere al vertice della classifica mondiale almeno fino alla conclusione del quarto e ultimo Slam stagionale. Si riprende, dopo lo scivolone all’Open del Canada contro Tommy Paul, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto Mackenzie McDonald per 6-3 6-2. “Sono davvero contento di come ho giocato oggi – sono le parole di Alcaraz a fine incontro, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport -. Uno degli obiettivi di questo torneo è crescere e giocare bene essendo sempre sotto pressione. Mi devo però anche divertire come ho fatto per i primi mesi di questo fantastico 2022”.

Eliminato Lorenzo Sonego. L’azzurro è stato battuto per 7-6 3-6 7-5 dalla wild card Ben Shelton, 19enne americano campione Ncaa. A decidere la sfida il brutto tie-break di Sonego nel primo set. Poi è arrivata la pioggia che ha interrotto la partita proprio quando Sonego si stava apprestando per servire e per trascinare a sfida al tie-break decisivo.