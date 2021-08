Tennis, Coco Gauff: "Amo che la gente parli di me"

La giovanissima Cori Gauff (detta Coco) ha fin qui disputato, nella sua brevissima carriera, solamente un’edizione del 1000 di Cincinnati, quella della scorso anno, sconfitta nella prima partita da Maria Sakkari con il netto punteggio di 6-1 6-3.

Nell’ultima sfida giocata dalla class 2004, nei quarti di finale di Montreal, è stata sconfitta dalla nostra stupenda Camila Giorgi, poi vincitrice del torneo. La Gauff aveva anche saltato i giochi di Tokyo a causa della positività al Covid.

Presente nel tabellone di singolare e doppio dell’appuntamento di Cincinnati (dove farà coppia con la connazionale Caty McNally), Gauff ha parlato della possibilità di sfidare la giapponese Naomi Osaka, che è ciò che la stimola maggiormente:

“A questo non ho pensato, ma non nego che mi piaccia giocare contro le dieci migliori tenniste del mondo a causa dell’attenzione che tutto ciò genera. Amo che la gente parli di me e percepire che genero una certa aspettativa nei tornei non mi mette pressione, piuttosto mi conferisce energia”.

Attualmente, il miglior risultato della Gauff in carriera sono stati i quarti di finale del Roland Garros, comunque un livello che molte tenniste non raggiungono mai in una carriera intera, sconfitta però dalla futura campionessa Barbora Krejcikova in due parziali. Oggi al 24° gradino del ranking WTA, Gauff è la quarta giocatrice americana in classifica.

OMNISPORT | 16-08-2021 14:13