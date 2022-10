Tennis, come sta Zverev? Parla il fratello

18-10-2022 14:12

Alexander Zverev è fermo per infortunio dall’ultimo Roland Garros. A seguito del problema alla caviglia si è operato, poi stava per tornare ma si è dovuto fermare per un edema osseo alla caviglia destra.

A parlare delle sue condizioni, a Eurosport, il fratello Mischa: “Sta molto meglio, presto potrà ricominciare come si deve. Sascha si sta attualmente allenando circa cinque ore al giorno, più i trattamenti. Sascha non vuole giocare i tornei solo quando è in salute, ma solo quando è in forma anche in termini di livello di gioco”.

Da capire se almeno per fine anno il tedesco riuscirà a farcela o se si rivedrà in campo solo il prossimo anno.