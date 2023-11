Tennis, Coppa Davis: dove vedere Italia-Serbia e la tanto attesa sfida tra Sinner e Djokovic

Dove vedere in televisione e in streaming l'attesissima semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia, dove si sfideranno nuovamente Jannik Sinner e Novak Djokovic

24-11-2023 13:25

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Grazie al successo arrivato in rimonta contro la squadra olandese, l’Italia si è qualificata per le semifinali della Coppa Davis dove incontrerà la Serbia di Novak Djokovic, da molti considerata la favorita numero uno a conquistare l’insalatiere proprio in virtù della presenza del recente vincitore delle Nitto ATP Finals e attuale n°1 ATP.

La vittoria dell’Italia sull’Olanda

Non è stato così semplice come molti potevano pensare battere l’Olanda nei quarti di finale. Una vittoria arrivata in rimonta dopo la sconfitta nel primo singolare di Matteo Arnaldi contro Botic van de Zandschulp che aveva posto il cammino azzurro fin da subito in salita. Una sconfitta, quella rimediata dal classe 2001, arrivata al termine di un match molto combattuto e decisosi al tie break del terzo set, dove l’italiano non è riuscito a sfruttare tre match point a favore.

Fondamentale la presenza di un Jannik Sinner in forma strepitosa per ribaltare il risultato contro la nazionale Orange. Il n°1 d’Italia ha infatti schiantato Tallon Griekspoor nel singolare successivo alla sconfitta di Arnaldi ed è sceso in campo anche nel doppio, non certo la sua specialità, in coppia con Lorenzo Sonego vincendo anche in questo in caso in due set contro Koohlof/Griekspoor e dimostrando, da vero campione, quanto la pressione di dover vincere per forza per lui non sia un problema ma un privilegio, come spesso ci ricorda lui stesso.

La vittoria della Serbia sulla Gran Bretagna

La prossima avversaria dell’Italia in semifinale di Coppa Davis sarà la Serbia, squadra indicata da molti come favorita alla vittoria finale e che ieri si è sbarazzata della Gran Bretagna grazie ai successi nel singolare di Miomir Kecmanovic contro Jack Draper e di Novak Djokovic contro Cameron Norrie, entrambi arrivati in due set.

Sinner-Djokovic: quarta sfida nel 2023

Sinner-Djokovic sta diventando un classico contemporaneo. Salvo sorprese, i due si incontreranno per la quarta volta quest’anno in occasione del secondo singolare della semifinale tra Italia e Serbia. Si tratta di una sfida che fino a pochi mesi fa avrebbe avuto nel n°1 al mondo un vincitore certo, come confermato dal loro primo incontro in questo 2023 in occasione della semifinale di Wimbledon vinta nettamente in tre set da Nole.

Gli ultimi tornei disputati da Sinner hanno però mostrato uno Jannik capace di battere qualunque avversario, come testimonia il primo successo proprio su Djokovic arrivato nei gironi delle Nitto ATP Finals, e di poter davvero puntare in alto fin da subito, anche a uno Slam per intenderci. La sfida si prospetta come quella più avvincente tra tutti i singolari possibili in questa edizione della Coppa Davis e come l’ennesimo capitolo di quello che sta diventando un classico del tennis contemporaneo.

Dove vederla in Tv e in streaming

La semifinale tra Italia e Serbia in programma sabato 25 novembre a partire dalle 12:00, sarà visibile in diretta su Rai Due HD, con un breve passaggio su Rai Sport HD dalle 13:00 alle 13:30, su Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis. In streaming è invece disponibile sulle piattaforme RaiPlay, Now e SuperTenniX.

Qui trovate il tabellone della Coppa Davis.