Tennis, Coppa Davis semifinale Italia-Serbia: Djokovic abbatte la Gran Bretagna e lancia la sfida a Sinner

Missione compiuta anche per la Serbia: i successi di Kecmanovic e Djokovic su Draper e Norrie valgono la qualificazione alla semifinale di Coppa Davis contro gli Azzurri.

23-11-2023 22:35

Tutto secondo pronostico. Sarà la Serbia a sfidare l’Italia nella semifinale di Coppa Davis, a Malaga. Missione compiuta anche per lo squadrone balcanico, guidato dal numero uno al mondo: Novak Djokovic. E se gli Azzurri sono dovuti ricorrere alla terza partita, al doppio composto da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego per piegare la resistenza dell’Olanda, ai serbi sono bastati due match per avere ragione di una Gran Bretagna falcidiata dalle assenze, in primis quella del totem Andy Murray.

Serbia-Gran Bretagna: Kecmanovic batte Draper

Nel primo singolare successo in due set per Miomir Kecmanovic ai danni di Jack Draper. Una vittoria sofferta, con un doppio tie-break, giunta al termine di una partita molto equilibrata in cui il serbo si è dimostrato più freddo e lucido nei momenti decisivo. Kecmanovic è riuscito a spuntarla nel primo set con un perentorio 7-2 al “jeu décisif”, come lo chiamano i francesi. Più travagliata l’affermazione nel secondo parziale: 8-6. Primo punto per la Serbia, dunque, e “matchpoint” qualificazione nelle mani di Novak Djokovic.

Djokovic piega Norrie e firma il punto decisivo

Occasione, ovviamente, sfruttata dal campionissimo che guida la classifica ATP. Djokovic strappa il servizio a Norrie al quinto gioco del primo set, vantaggio capitalizzato fino al 6-4 che decide la frazione. Nel secondo set, invece, il break arriva piuttosto presto ed è un altro vantaggio prezioso gestito da Nole senza troppe forzature fino al secondo 6-4. Game, set e match per l’asso serbo: ventunesima vittoria consecutiva in Davis per lui. E la Serbia vola.

Coppa Davis, Italia-Serbia: ancora Sinner-Djokovic

In semifinale dunque, sarà sfida tra Italia e Serbia. Appuntamento alle 12 di sabato 25, con qualche dubbio per entrambi i capitani sul secondo singolarista. Sinner e Djokovic, invece, sono le due certezze. I due tennisti di punta delle rispettive Nazionali si sfideranno per la terza volta in una decina di giorni. Alle ATP Finals di Torino Jannik ha avuto la meglio nella fase a gironi, poi s’è dovuto arrendere a Nole nella finale per il titolo. La Davis, si sa, spesso appiattisce tutte le differenze.