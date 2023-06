Tennis, del Potro contro Alcaraz: "I crampi? A 20 anni battevo Federer"

L'argentino: "Voglio essere pronto per giocare una partita ufficiale agli US Open".

18-06-2023 13:08

Juan Martin del Potro ha lanciato una bella frecciata ad Alcaraz. Il 34enne argentino, che è stato nettamente limitato in carriera dagli infortuni con ben otto operazioni tra il 2010 e il 2021, ha punzecchiato lo spagnolo tornando a parlare della semifinale del Roland Garros persa contro Djokovic.

In un’intervista concessa alla testata argentina Pangina12, del Potro ha stuzzicato così Alcaraz per i crampi che hanno impedito allo spagnolo di competere a pari livello contro Djokovic: “Alcaraz ha avuto i crampi dopo aver giocato due set con Djokovic e ha 20 anni; a 20 anni ho vinto la finale degli US Open contro Federer“.

Per del Potro, l’unico suo vero avversario in carriera è stato il proprio fisico: “Non ho mai avuto problemi a battere i migliori: il mio problema era curare il polso. Se mi fa male colpire il rovescio con il top, ok, gioco con lo slice, non uso la mano. Il mio avversario più duro era il mio corpo. Non ho avuto paura di giocare contro i migliori“.

Infine, del Potro ha rivelato il suo sogno: “Voglio essere pronto per giocare una partita ufficiale agli US Open. Non so se sarò al 100% o meno ma se la mia ultima partita di tennis dovesse mai essere quest’anno, voglio che sia a New York“.