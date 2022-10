Tennis, disastro a Napoli: campi impraticabili

16-10-2022 13:45

Problemi su problemi a Napoli che dopo Firenze ospiterà un altro torneo ATP.

Per il momento non sono nemmeno partite le qualificazioni per problemi al terreno, dissestato e con buche. Poi dopo ore di ritardi è arrivato l’annuncio del tennis Club Napoli.

“Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del tennis club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale. I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale. Ci scusiamo per il disagio”

La situazione non è migliorata con le qualificazioni rinviate a oggi a Pozzuoli dove però ci sono stati nuovi probemi per le condizioni del terreno di gioco.