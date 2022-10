Tennis, Djokovic e la questione Australian Open: le ultime

25-10-2022 12:58

Novak Djokovic ci sarà in Australia per il primo Slam dell’anno? La domanda è lecita visto quanto successo lo scorso anno e visto che il serbo non potrebbe entrare nel paese per tre anni.

Le restrizioni anti – covid sono cadute ma la situazione dell’ex numero uno è in divenire.

Lui stesso ne ha parlato in un’intervista al portale Sportal.

«Riguardo alla mia presenza in Australia, ci sono dei segnali positivi, ma nulla di ufficiale ancora. Sono in contatto con i miei avvocati in Australia, che a loro volta sono in contatto con le autorità che si occupano nel mio caso. Spero di avere una risposta nelle prossime settimane, una qualsiasi risposta che sia positiva o negativa. Ovviamente spero di averne una positiva in modo da avere abbastanza tempo per preparare l’inizio della mia stagione, sempre che l’inizio della mia stagione sia in Australia».

E poi: «Ho superato quello che è successo all’inizio dell’anno, voglio solo giocare a tennis perché è ciò che so fare meglio. L’Australia è sempre stata il posto dove ho giocato il mio miglior tennis, i risultati parlano chiaro. Sono sempre super motivato, quest’anno ancora di più. Spero davvero arrivi una risposta positiva».