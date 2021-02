Tennis, Djokovic: "Rapporto speciale con la Rod Laver Arena"

Novak Djokovic è il vincitore 2021 degli Australian Open, torneo che porta a casa per la nona volta su nove finali. A fine match non mancano anche i complimenti al suo avversario Medvedev: “Daniil è una persona molto amichevole fuori dal campo, ma è uno degli avversari più temibili che abbia affrontato in carriera. È solo una questione di tempo per cui tu possa vincere uno Slam, ma spero possa aspettare ancora qualche anno”.

E poi il ringraziamento finale con attenzione anche al fisioterapista che l’ha rimesso in sesto dopo i problemi fisici: “Un ringraziamento speciale al mio fisioterapista (Ulyses Badio, ndr) che mi ha permesso di scendere in campo”.

OMNISPORT | 21-02-2021 12:34