Tennis, Djokovic va avanti senza problemi: eliminato Garin

05-10-2022 16:47

Nessun problema per Novak Djokovic. L’ex numero uno al Mondo reduce dalla vittoria a Tel Aviv dimostra di essere in una ottima condizione, a caccia dei punti necessari per qualificarsi alle Finals di Torino.

Il serbo si è imposto senza problemi contro Christian Garin.

Nonostante il 79% di prime messe in campo da Garin, Djokovic non ha alcuna difficoltà e non lascia nessuno spazio allo scambio al suo avversario imponendosi con un doppio 6 – 1.

Al prossimo turno sfiderà Botis Van de Zandschlup, che ha battuto la wild card kazaka Zukhayev.

Dopo la sorprendente vittoria di Goffin contro Alcaraz il tennista non si ripete e perde con il francese Adrian Mannarino.