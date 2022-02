Tennis, Federer e il suo recupero: "Decisione entro marzo o aprile"

02-02-2022 17:25

Tutti i fan del tennis mondiale aspettano con trepidante attesa il rientro del King Roger Federer, tennista svizzero vincitore di ben 20 titoli del Grande Slam. Superato domenica scorsa da Rafa Nadal nel numero di Major conquistati in carriera, Re Roger ha concesso un’intervista a uno dei suoi sponsor, ovvero Credit Suisse, parlando delle sue condizioni fisiche:

“Penso che la situazione sarà più chiara intorno ad aprile, solo allora potrò sapere a che punto è il mio fisico. Fino a questo momento non ho ancora provato a correre, non posso fare esercizi più duri come salti e partenze o fermate all’improvviso. Spero di poter iniziare tra un paio di settimane e poi vedremo come reagisce il mio corpo: questo è ovviamente quello di cui ho bisogno per poter tornare in campo”.

Le previsioni esatte sul suo recupero sono ancora impossibili, ma se non altro in primavera potremmo avere un quadro clinico più chiaro rispetto a ora:

“”Solo ad aprile o maggio potrò dire se tornerò in campo quest’anno. Per adesso sono molto motivato nel fare quello che mi è consentito, lavoro il più duramente possibile. Quindi sì, è un buon periodo anche se le cose stanno andando lentamente: vorrei andare più in fretta, ma i dottori e tutti gli altri mi spingono a fare tutto con calma”.

L’ultima partita giocata da Federer resta quella contro Hubi Hurkacz a Wimbledon, nei quarti di finale: vittoria in tre set per il polacco, con il pesante 6-0 a chiudere il match.

