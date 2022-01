Tennis, Federer perde ancora posizioni nel ranking

24-01-2022 13:38

Roger Federer da mesi è ormai lontano dai campi da tennis.

Dopo il ritorno lo scorso anno un nuovo stop per cercare di tornare al meglio fisicamente. Sarà difficile vederlo con una racchetta in mano prima di Wimbledon. Inevitabile così, che lo svizzero perda posizioni nel ranking.

Per la prima volta dal 14 gennaio 2001, quindi 21 anni e 22 giorni dopo, l’elvetico per anni in vetta al ranking ATP sarà numero 30. Da lunedì non vederemo più Roger in top 20: al momento è al numero 17.

