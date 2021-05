Tennis, Federer torna a parlare del Roland Garros

È partito oggi, ma solo con le qualificazioni il Roland Garros 2021 e c’è attesa per vedere se dopo Ginevra, Roger Federer sarà in grado di dire la sua in un torneo in cui non ha mai brillato e ha sempre fatto fatica con la sola vittoria del 2009.

Lo svizzero ha parlato in queste settimane proprio della seconda prova Slam ammettendo di sapere di non essere in lizza per la vittoria. Prima di Ginevra, dove ha perso al primo turno con lo spagnolo Pablo Andujar, ha svelato anche altri retroscena.

“Nel 2019 (anno della sua ultima esperienza, ndr) ho disputato un buon torneo e devo dire che non fui affetto deluso di quel risultato sulla terra. A volte sorridevo mentre disputavo quell’incontro, ero felice di essere a Parigi. Era il 2019 e non sapevo se volevo davvero disputare nuovamente il Roland Garros in futuro, nella mia carriera”.

OMNISPORT | 24-05-2021 13:25