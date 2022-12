Tennis, Ferrer: "Coppa Davis? Non so se Nadal giocherà"

19-12-2022 20:53

Alla sede del Consiglio Superiore dello Sport a Madrid, David Ferrer ha rilasciato le prime parole da nuovo allenatore della Spagna in Coppa Davis: “Essere capitano della squadra in Coppa Davis è qualcosa che apprezzo davvero tanto perché so che è una grande responsabilità, me lo ricordo da giocatore quant’era importante il capitano per la squadra. La maggior parte delle mie emozioni più grandi le ho vissute in questo torneo”.

Su Rafael Nadal, Ferrer ha dichiarato: “Abbiamo grandi giocatori, tra cui Nadal, e anche se con lui tutto è più facile, l’importante in Davis è che tutta la squadra sia unita. Gli ho parlato al telefono diverse volte in questi giorni, tra noi c’è molta confidenza. Ma non abbiamo toccato l’argomento per ora quindi non so se giocherà oppure no. Quello che so, è che avrà tutto il mio appoggio in qualsiasi caso, per tutto quello che è riuscito a dare al tennis spagnolo e in generale”.

“Darò il 100% per poter aggiungere altre vittorie alla lista della Coppa Davis – ha concluso Ferrer-, sono davvero molto elettrizzato a riguardo. Alcaraz? Ha la stoffa del leader e raggiungere quei traguardi a 19 anni è cosa che ho visto fare a pochi. Solo a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Si fa carico di una pressione che qualsiasi altro giocatore evita”.