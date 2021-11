Tennis, Fish impressionato da Sinner

27-11-2021 11:21

Il capitano della Coppa USA, Mardy Fish è rimasto colpito dalla prestazione di Jannik Sinner che in 60 minuti si è sbarazzato di John Isner.

“È la prima volta che vedo Sinner così da vicino e sono rimasto incredibilmente impressionato. Avrò visto giocare Isner 600 o 700 volte e nessuno ha mai risposto al suo servizio come ha fatto ieri Sinner. Ci sono tanti giocatori che ho visto rispondere particolarmente bene, i del Potro, i Medvedev, ma stando lontani dalla riga di fondo. Lui sembra vedere bene prima dove andrà la palla. Decisamente il tennis italiano ha davanti a sé un brillante futuro. Per come hanno giocato oggi, penso che avrebbero vinto contro o qualunque squadra al mondo”.

OMNISPORT