Tennis, Flavia Pennetta candidata per la Hall of Fame

Flavia Pennetta è stata candidata per un posto nella Hall of Fame del tennis. Insieme all’azzurra vincitrice degli Us Open nel 2015, sono candidati Ana Ivanovic, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, le ex numero 1 di doppio Cara Black e Lisa Raymond. Finora, gli unici italiani che hanno ottenuto questo riconoscimento sono stati Nicola Pietrangeli nel 1986 e Gianni Clerici nel 2006.

“È un grande onore essere candidata a entrare nella Hall of Fame – ha detto Pennetta sul sito della Federtennis -. Adoravo competere e vedere la mia carriera riconosciuta in questo modo tra i più grandi di tutti i tempi in questo sport è incredibile. Sono onorata di essere la prima donna italiana a ricevere questa nomination e grata di tutto il supporto che ho ricevuto dall’Italia durante la mia carriera”. Dal 15 al 31 ottobre, sul un sito apposito allestito dalla Hall of Fame stessa, anche i fan di Flavia Pennetta possono contribuire con un voto per aiutarla a battere la concorrenza.

“I tifosi di tennis sono appassionati, ma conoscono bene questo sport e sanno come valutare – ha detto Todd Martin, CEO dell’International Tennis Hall of Fame -. Il loro input su chi ammettere nella Hall of Fame è una parte importante del processo di selezione. Siamo soddisfatti di fornire la piattaforma per far votare i tifosi e di offrire così un’opportunità perché dicano la loro. Inoltre, la diversità di provenienza dei candidati di quest’anno dimostra chiaramente la popolarità globale del nostro sport. Non è realistico pensare che gli appassionati di tutto il mondo possano venire a Newport per celebrare i grandi dal vivo, ma in questo modo possono comunque partecipare e sostenere i candidati che per loro meritano di più questo che è il massimo onore nel tennis”.

OMNISPORT | 14-10-2021 18:01