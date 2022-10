Tennis, Fognini e il futuro: "Capitano di Davis? Perchè no..."

18-10-2022 17:29

Fabio Fognini è uno dei tanti italiani impegnati nel torneo ATP 250 di Napoli. L’azzurro sarà in campo per il singolare e per il doppio. In questo caso proverà con Bolelli a strappare il pass per le Nitto ATP Finals di Torino.

Il ligure ha intanto parlato del suo futuro a Dazn.

“Ipotesi capitano di Davis? Può essere una cosa intrigante, ma come diceva anche Buffon (discorso riferito al calcio), continuare una cosa che ho fatto per oltre 10 anni non so quanto possa fare per me”.

Inevitabile poi una riflessione sul ritiro di Andreas Seppi.

“È stato bello condividere così tanti anni insieme nel circuito. Sei stato un amico, un compagno, un avversario ma soprattutto un esempio di dedizione, professionalità e forza di volontà. Mi hai sempre spronato, spingendomi a migliorare ogni volta che ci siamo affrontati. Ti abbraccio e ti auguro il meglio per il futuro. Grande Seppia!”.

Proprio Seppi, avrebbe voluto dire addio a Napoli, ma non gli è stata concessa una wild card.