Tennis, Francesca Schiavone parla del suo ritorno come coach

Dopo una lunga pausa, a causa anche della lotta al tumore, Francesca Schiavone torna sul campo da tennis e lo fa come allenatrcice. L’ex campionessa del Roland Garros andrà a svolgere il ruolo di allenatrice di Petra Martic.

A Sky Uk ha parlato di questa esperienza: “Questa è una nuova fantastica storia per me e spero anche per Lettera. La cosa più importante è che possiamo goderci la vita nonostante la pandemia ed il Covid. Viaggiare e allenarsi è difficile perché siamo in bolla ma bisogna stare attenti e quindi non è molto facile dal punto di vista mentale”.

Non è mancato anche un commento su Sinner: “È un ragazzo fantastico, io penso che prima di essere un grande campione devi essere una grande persona e devi amare questo sport, poi devi lavorare davvero molto duramente”

OMNISPORT | 29-04-2021 12:41