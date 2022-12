Tennis, Fritz: "Amo vincere e sollevare trofei, sono felice"

12-12-2022 11:30

Taylor Fritz è stato protagonisti dell’anno con le Finals di Torino che l’hanno visto ben figurare nonostante sia rientrato solo per il forfait di Alcaraz.

L’americano, insieme ai colleghi, ha preso parte in questi giorni, vincendo in finale con Medvedev, al torneo d’esibizione Diriyah Tennis Cup

“Sono molto felice ogni volta che vinco un torneo e posso tenere in mano il trofeo e sollevarlo, con tutti i coriandoli e i fuochi d’artificio, le foto che vengono scattate.

È uno dei motivi per cui si vuole giocare a tennis, per cui mi piace farlo. Spero di tornare in Arabia Saudita, perché è andata molto bene e mi sono divertito. Dovremo aspettare e vedere cosa succederà l’anno prossimo. Sono molto felice quando ottengo questo tipo di vittorie perché ho giocato molto bene i punti importanti”