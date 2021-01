Tennis: Gli Australian Open senza giudici di linea

L’Australian Open, il primo torneo del Grand Slam del 2021 che si giocherà a Melbourne dall’8 al 21 febbraio, diventerà il primo Major della storia ad avere il famoso “occhio di falco” LIVE su tutti i campi della competizione e per tutta la durata del torneo. Questa misura è giustificata dalla necessità di ridurre il più possibile il numero di persone che viaggeranno in Australia per il torneo a causa della pandemia mondiale Covid19.

In realtà l’occhio di falco Live era già stato utilizzato l’anno scorso in tornei importanti come le ATP Finals debuttando anche nei tornei del Grande Slam agli US Open, pur mantenendo i giudici di linea sui due campi principali, cosa che invece a Melbourne, questa volta non accadrà.

OMNISPORT | 04-01-2021 14:22