La sudamericana si è imposta sulla tunisina Jabeur

07-06-2023 14:13

La prima semi finalista al femminile del Roland Garros è la brasiliana Haddad Maia, la prima del suo paese a raggiungere un traguardo del genere in una prova Slam su terra.

Solo nel 1968, Maria Bueno raggiunse la semi agli US Open. Per la Haddad Maia vittoria in rimonta contro la favorita del match, la tunisina Ons Jabeur per 3-5 7-6(5) 6-1 che esce di scena prima del previsto.

Ora sfiderà la vincente di Swiatek – Gauff. Incredula a fine match ma brava a crederci sempre. Per lei ennesima rimonta dopo quelle contro Alexandrova e Sorribes-Tormo e dopo essere stata in campo per 10 ore e 30’ prima del match con la Jabeur.