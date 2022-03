Tennis, Hurkacz: "Ricambio generazionale? Già ci siamo"

07-03-2022 16:54

Hubert Hurkacz, tra i tennisti maggiormente cresciuti nell’ultimo anno in un’intervista a Essentially Sports, ha parlato del Big 3 e non solo

“Daniil è stato in grado di battere Djokovic agli US Open e penso sia molto vicino al livello dei Big 3. Penso che tutti i tennisti presenti in top 10 stiano cercando di migliore il proprio gioco per avvicinarsi ai migliori. Giocare contro determinati tennisti ti permette di migliorare. Ci stiamo muovendo verso quella direzione”.

Hurkacz è anche tornato sugli Australian Open dato il k.o al secondo turno in tre set contro Adrian Mannarino.

“Probabilmente la mia preparazione in vista dei primi appuntamenti del 2022 non è stata ideale. Le cose non sono andate per il verso giusto, non abbiamo potuto rispettare il programma stabilito in precedenza. È stata un’esperienza nuova e diversa. Non mi sono allenato quanto avrei voluto. Cercherò di migliorare il prossimo anno”.

