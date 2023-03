Tennis, i pronostici di Toni Nadal per il Roland Garros

Lo zio del campione ha parlato della seconda prova Slam

26-03-2023 13:27

Toni Nadal parla in vista del Roland Garros. Lo zio del maiorchino ha spiegato: “I favoriti al Roland Garros saranno Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz”.

L’ex allenatore del 22 volte campione Slam ha parlato poi di Alcaraz: “La fiducia in se stesso, l’intensità e il coraggio. In questo mi ricorda Rafa. Alcaraz ha già raggiunto un livello molto alto e continua a migliorare. Credo che la lotta per aggiudicarsi il Roland Garros sarà tra lui, Djokovic e Nadal. Avremo un grande campione in Spagna per molti anni.

E poi su Nadal: “Gran parte del successo di Rafa deriva dalla capacità di resistere. Oggi viviamo in un mondo che tende a non demoralizzare i bambini. Le sconfitte fanno parte del gioco. Oggi facciamo una tragedia per tutto: ho visto eliminare il punteggio quando diventava troppo pesante in alcune partite di basket.In questo modo, però, non prepariamo i bambini ad affrontare le difficoltà”.