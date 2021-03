Tennis, il coach di Djokovic in allarme per l'infortunio

Novak Djokovic ha portato a casa, come noto, l’Australian Open, nonostante uno strappo agli addominali riportato nel terzo turno contro Taylor Fitz. In una recente intervista ha così parlato delle sue condizioni fisiche il suo storico coach Marian Vajda, assente quest’anno da Melbourne.

“Siamo stati insieme durante il mese di dicembre. Per due settimane abbiamo deciso di fare un lavoro molto intenso, sia fisicamente che migliorando alcune cose che sembravano essere andate male negli ultimi tornei dell’anno. Abbiamo deciso di dare più enfasi al servizio, sia sulla prima che sulla seconda. È stato un piacere vedere da lontano come sia migliorato e come il lavoro sia servito a qualcosa”.

E poi: “Sono molto preoccupato per il suo infortunio e stiamo valutando di ridurre il numero di tornei nel 2021. La sua salute è la cosa più importante in questo momento. Tra pochi giorni mi recherò a Dubai per vederlo e potrò parlare con lui faccia a faccia. Non so quando potrò accompagnarlo nei tornei, ma quello che so è che sarò al suo fianco al Roland Garros”.

OMNISPORT | 05-03-2021 14:39