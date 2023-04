Tennis, il presidente FITP: “Deve vincere un italiano”

Angelo Binaghi, presidente FITP ad Ansa: “Nella stagione sull’erba Matteo si potrà riscattare, Nadal si allena in vista di Roma”

28-04-2023 16:37

Il presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Angelo Binaghi si è detto dispiaciuto per l’assenza di Matteo Berrettini al torneo di Roma. Il tennista romani, infatti, dopo il continuo fastidio agli obliqui, ha annunciato ufficialmente l’assenza al torneo romano del Foro Italico. Gli Internazionali di Roma andranno in scena, e ci terranno compagnia, dall’8 al 21 maggio.

La notizia della rinuncia del tennista romano è arrivata in mattinata, l’assenza di Berrettini genera sconforto in quanto Matteo – giocando in casa – era sicuramente uno due protagonisti più attesi del torneo. A commentare l’assenza del tennista romano è stato anche il presidente dalla FITP Binaghi. Il quale, riguardo la rinuncia di Berrettini, ha dichiarato: “Non giocare a Roma per lui è una ferita difficile da recuperare – ha detto Binaghi nelle parole raccolte dall’Agenzia di stampa ANSA – Ma abbiamo Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e tanti giovani. C’è una grande pattuglia di italiani, molti più del solito. C’è un’aspettativa altissima. Deve vincere un italiano”.

Prosegue poi il presidente parlando anche di un altro giocatore assolutamente atteso (ma in forte dubbio) Rafael Nadal: “Nella stagione sull’erba Matteo si potrà riscattare, in quei tornei diventa il favorito. Nadal so che si sta allenando in vista di Roma“. Sempre nel corso di questa mattinata ricca di avvenimenti è stata riportata un’altra importante notizia: il tennista ligure Fabio Fognini è “stato infatti invitato nel tabellone principale di singolare maschile insieme a Matteo Arnaldi (numero 105 ATP), Francesco Passaro (120), Giulio Zeppieri (125), Luca Nardi (152)” riporta OA Sport.