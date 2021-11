Tennis, il ritorno di Djokovic: "Ho tanti obiettivi"

03-11-2021 10:27

Il ritorno del numero uno al Mondo, Novak Djokovic. Ieri, 2 novembre, il serbo, ha fatto il suo ritorno in campo dopo la finale degli US Open, battendo all’esordio al Master di Parigi, Marton Fucsovics.

Il serbo ha fatto un po’ di fatica ma Nole sapeva che non sarebbe stata una sfida semplice: “Sapevo che oggi sarebbe stata una partita facile, Marton è un giocatore di grande qualità ed ha tanti colpi.

Ho faticato perché avevo difficoltà sul suo servizio ed ognuno di noi ha provato a mandare l’altro al limite. È stata una buona partita alla fine e per questo sono soddisfatto. Quali sono i miei obiettivi? L’idea è giocare il più possibile, alla fine più sono in campo e più giocherò meglio, ho già vissuto situazioni del genere e mi conosco bene. Ho l’esperienza giusta e posso far bene”.

Il serbo tenterà di salvaguardare la sua posizione da numero uno: una missione abbastanza semplice anche se Medvedev potrebbe tentare il colpo.

OMNISPORT