Tennis, il ritorno di Wawrinka: "Voglio ancora vincere"

02-03-2022 15:48

Stan Wawrinka reduce da una lunga assenza a causa di un infortunio al piede sinistro si è raccontato in un’intervista a L’Equipe dove ha parlato della sua riabilitazione che è stata più lunga del previsto.

“Ho fatto tutta la riabilitazione fino al 5 gennaio. Da allora sono tornato alla fase di preparazione. E finalmente, ho ricominciato a tennis giocando quaranta minuti, venerdì 4 febbraio! Da maggio 2021 non toccavo più la racchetta, a parte tre palline contro un muro… Ora, sto molto meglio. Sto lavorando molto fisicamente per tornare, sempre ovviamente con Pierre Paganini. Posso spingere forte, ma devo comunque stare attento. Devo davvero ricostruire tutto. Da questo fine settimana ho intrapreso due settimane di “tennis completo” (a Monte Carlo) che mi diranno molto di più su dove sono”.

Proprio al Master 1000 di Montecarlo, in programma dal 9 al 17 aprile rivedremo l’ex numero 3 al Mondo.

E poi: “Tornerò per finire la mia carriera, ma questo non significa necessariamente entro sei mesi. Non mi sto solo preparando a tornare quest’anno e salutare allo stesso tempo. Il desiderio è di riscoprire le emozioni. Ho ancora questa fiamma dentro di me che mi fa amare il tennis, amo giocarci, amo allenarmi, amo la durezza. Finché avrò questo, voglio continuare un po’ più a lungo, perché è un’enorme opportunità per me essere un tennista. Non ho finito con il mio capitolo sul tennis“.

