Tennis: il torneo di Halle annuncia la presenza di Jannik Sinner nel 2022

07-12-2021 14:06

Giunto alla sua 29ma edizione, il torneo ATP di Halle annuncia alcune novità, a partire dal main sponsor che sarà Terra Worthmann, azienda attiva nel campo informatico. Per questo motivo, cambierà anche il nome della competizione che si chiamerà: Terra Worthmann Open.

Per quanto riguarda l’Italia, la notizia più importante è quella dell’annuncio dei tennisti presenti: ci sarà infatti la nostra stella, Jannik Sinner, che si testerà sui ‘prati’ teutonici. L’obiettivo è quello di arrivare al top verso il terzo Grand Slam stagionale, quello di Wimbledon.

In “griglia” di partenza al momento c’è un parterre piuttosto ricco ed interessante. Al via anche Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e, soprattutto, c’è attesa nel capire le condizioni di Roger Federer. L’elvetico, se il fisico dovesse permettere, dovrebbe essere presente in terra tedesca.

OMNISPORT