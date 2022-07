Tennis, Kyrgios replica alle accuse di violenza

06-07-2022 14:18

Nick Kyrgios è impegnato oggi nei quarti di finale contro Garin a Wimbledon. Eppure l’attenzione mediatica si è spostata su una vicenda personale. Il tennista, tra circa un mese dovrà presentarsi in Tribunale a Canberra per difendersi dalle accuse della ex.

Chiara Passeri, questo il nome della ragazza, lo ha accusato di violenza domestica. Oggi così, dopo che è stato diffuso un comunicato stampa da parte del suo avvocato, ha parlato lo stesso Kyrgios.

L’australiano si è limitato a fare un semplice commento: “Mi sento come se fossi in un episodio di The Last Dance”, la serie Netflix sui Chicago Bulls di Michael Jordan.