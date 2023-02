Tennis, la frecciata di Kyrgios a McEnroe, Sampras e Agassi

Il 27enne australiano: "Wimbledon? Se avessi vinto probabilmente mi sarei ritirato".

23-02-2023 17:08

Ospite del podcast “Impaulsive”, Kyrgios ha fatto molto discutere gli appassionati di tennis per queste sue considerazioni: “In nessun modo McEnroe, Sampras o Agassi potrebbero sopravvivere nel tennis di oggi; se Jordan potrebbe essere tra i migliori anche nel 2023, per loro non ci sarebbero speranze. Ovviamente. In questa mia considerazione non c’è nulla di personale. McEnroe è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto”.

Infine, sulla finale di Wimbledon dell’anno scorso ha ammesso: “Sono stato vicino a vincere Wimbledon; se fosse successo, probabilmente mi sarei ritirato, almeno per qualche stagione”.