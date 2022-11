Tennis, la regina delle Finals è Caroline Garcia

08-11-2022 08:30

Si conclude la stagione al femminile del tennis con le WTA Finals disputate, quest’anno a Fort Worth. In una edizione non al top con poco pubblico (quasi in contemporanea con l’ultimo Masters 1000 di Parigi) è Caroline Garcia a imporsi alla Dickies Arena.

La francese ha avuto la meglio su una delle favorite Aryna Sabalenka per 7 – 6, 6 – 4 che ieri aveva battuto la numero al Mondo Swiatek. Si tratta del secondo successo di una giocatrice francese dopo quello del 2005 a Los Angeles dell’ex campionessa Slam Amelie Mauresmo che si era imposta su Mary Pierce.

Grazie a questa vittoria la Garcia, autrice di una splendida annata, salirà al numero quattro del ranking, suo best. La Garcia aveva iniziato l’anno da numero 75.