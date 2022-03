Tennis, la schiettezza di Serena Williams su Zverev e sul ritiro..

05-03-2022 14:17

Serena Williams da più di un anno è ormai lontana dai campi da tennis eppure non è vicino il ritiro.

A dirlo lei stessa in una lunga intervista, rilasciata alla CNN con Christiane Amanpour.

“Al momento devo concentrarmi su me stessa. Cosa significa? Non lo so! Sono ancora una tennista professionista, mi alleno ancora. Mi guardo indietro e penso che lo faccio da ormai 30-32 anni, ma non mi sento arrivata. Dovrei avere quel record e ho avuto tante opportunità per conquistarlo, ma per rispondere alla domanda, non mollo ancora”.

E sul record degli Slam, visto che da anni è ferma a 23 e nel mirino c’è quello di Margaret Court Smitg, spiega: “Le domande sul record di Slam non mi danno fastidio. Come dice la nostra amica Billie Jean King, la pressione è un privilegio. Qual è l’alternativa al non ricevere domande sui record? Non averne l’opportunità. Preferisco che qualcuno mi chieda tutti i giorni del possibile record Slam che avere solo 3, 6, 10 o 15 titoli”.

L’americana non si sbilancia però sul suo rientro in campo, anche riguardo alla seconda prova Slam di Parigi ha detto che ci sarà solo se le condizioni fisiche glielo permetteranno.

Infine, con schiettezza commenta il comportamento avuto in campo da Zverev ad Acapulco: “C’è chiaramente una disparità di trattamento. Se avessi fatto io quello che ha fatto Zverev ora sarei in prigione. Davvero, non scherzo. In realtà sono stata in un periodo di prova, ma non vorrei parlare di quell’incidente ora!”.

Il riferimento a quando, dopo aver offeso una giudice di linea nella semifinale US Open 2009, venne multata con l’avvertenza che se fosse stata protagonista di un altro episodio simile nei due anni successivi, sarebbe stata squalificata dal prossimo Open degli Stati Uniti.

OMNISPORT