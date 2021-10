Tennis, l'annuncio di Kvitova: "La mia stagione finisce qui"

La tennista ceca Petra Kvitova ha annunciato, tramite i social, che la sua stagione 2021 termina qui.

La sportiva ha scritto: “La mia stagione 2021 è giunta al termine. È strano finirla dopo Indian Wells (di solito a marzo!) ma è stata una stagione strana. Sarò sempre grata per le esperienze acquisite, anche quelle difficili, e la cosa più grande di cui sono grato in questa stagione è avere di nuovo i tifosi. Sto finendo la stagione stanca ma ancora con la fame di lottare dentro di me, un’altra cosa positiva! Quindi ora è il momento per una vacanza tanto necessaria, per un po’ di tempo e poi ho intenzione di essere pronta per andare di nuovo in Australia a gennaio. Fino ad allora, continua a sorridere”.

OMNISPORT | 14-10-2021 12:02