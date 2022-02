Tennis, l'ATP ufficializza il calendario per la seconda parte del 2022

24-02-2022 14:57

L’ATP ha finalmente rilasciato il calendario dei tornei della seconda metà di stagione, ovvero quelli dopo Wimbledon, come successo anche l’anno scorso quando si decise di rilasciare in due tranche i calendari della prima e della seconda parte dell’anno.

L’ATP 250 di San Pietroburgo, che è stato ricollocato a Nur-Sultan, in Kazakistan (è il nome dell’ex Astana). Per il resto, quasi tutto va a rimodellarsi secondo quel che già esisteva nel 2019, con qualcosa che scontenterà senza dubbio parecchi. Nello specifico, la presenza di ben quattro tornei sul territorio cinese, compreso il 1000 di Shanghai, ha destato non poche polemiche dato che da più parti era stata chiesta la sospensione dei tornei in Cina a causa dei dubbi sulla salute di Peng Shuai.

Parlando dell’Italia, sono tre i tornei previsti sul nostro suolo, compreso il grande finale di stagioni con le Finals:

Internazionali BNL d’Italia di Roma dall’8 al 15 maggio

Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a Milano dall’8 al 12 novembre

Nitto ATP Finals a Torino dal 13 al 20 novembre.

Ecco nel dettaglio il calendario dell’ATP per la seconda metà del 2022:

LUGLIO

11-17/7 ATP 250 Bastad (Svezia)

11-17/7 ATP 250 Newport (Stati Uniti)

18-24/7 ATP 500 Amburgo (Germania)

18-24/7 ATP 250 Gstaad (Svizzera)

25-31/7 ATP 250 Atlanta (Stati Uniti)

25-31/7 ATP 250 Kitzbuehel (Austria)

25-31/7 ATP 250 Umago (Croazia)

AGOSTO

1-7/8 ATP 500 Washington (Stati Uniti)

1-7/8 ATP 250 Los Cabos (Messico)

8-14/8 Masters 1000 Montreal (Canada)

14-21/8 Masters 1000 Cincinnati (Stati Uniti)

21-27/8 ATP 250 Winston-Salem (Stati Uniti)

29/8-11/9 US Open (New York, Stati Uniti)

SETTEMBRE

14-18/9 Gironi Coppa Davis

19-25/9 ATP 250 Metz (Francia)

19-25/9 ATP 250 Nur-Sultan (Kazakistan)

19-25/9 Laver Cup (Londra)

26/9-2/10 ATP 250 Sofia (Bulgaria)

26/9-2/10 ATP 250 Chengdu (Cina)

26/9-2/10 ATP 250 Zhuhai (Cina)

OTTOBRE

3-9/10 ATP 500 Tokyo (Giappone)

3-9/10 ATP 500 Pechino (Cina)

9-16/10 Masters 1000 Shanghai (Cina)

17-23/10 ATP 250 Anversa (Belgio)

17-23/10 ATP 250 Stoccolma (Svezia)

17-23/10 ATP 250 Mosca (Russia)

24-30/10 ATP 500 Basilea (Svizzera)

24-30/10 ATP 500 Vienna (Austria)

31/10-6/11 Masters 1000 Parigi-Bercy (Francia)

NOVEMBRE

8-12/11 Next Gen ATP Finals (Milano, Italia)

13-20/11 ATP Finals (Torino, Italia)

23-27/11 Finals Coppa Davis

OMNISPORT