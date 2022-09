Tennis, Laver Cup: Federer dice addio con una sconfitta

24-09-2022 08:59

Questa edizione della Rod Laver Cup non verrà ricordata solamente per essere una delle tante sfide tra i migliori tennisti europei e del resto del mondo, ma entrerà negli annali del tennis mondiale per aver celebrato l’addio di Roger Federer, con alle spalle una leggendaria carriera lunga ben 24 anni, con 101 titoli conquistate e 1251 partite vinte in carriera.

Venendo al tennis giocato, l’addio ad uno dei più grandi sportivi degli anni Duemila potrebbe essere stato ancora più romantico se nel doppio svoltosi questa notte a Londra, lo svizzero in coppia con l’altro rivale di sempre, Rafael Nadal, fosse riuscito a portare a casa la vittoria contro la coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. Questi ultimi si sono imposti con il risultato di 6-4 6-7(7) 9-11: un trionfo per il duo americano importante dove, comunque, la caratura dell’avversario ha avuto maggior importanza.

L’addio di Federer è stato accolto dal pubblico che ha assistito al match con molti applausi ed lacrime, non solo dallo stesso svizzero ma anche dei rivali che hanno condiviso con egli ricordi di sconfitte dolorose e vittorie fenomenali. “E’ stata una giornata fantastica, sono felice di essere qui. Mi sono goduto tutti i gesti un’ultima volta, sono qui con amici, fans e famiglia. Sono arrivato alla fine, la partita è stata stupenda. E’ stato fantastico avere al mio fianco Nadal e tutte le leggende che sono arrivate qui per me. Non volevo sentirmi solo oggi, per questo ho scelto di dire addio in una competizione a squadra. Mi sono sempre sentito in un team. Volevo una festa, era quello che speravo”, le parole dell’elvetico a fine gara.