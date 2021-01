Tennis, le teste di serie dell'Australian Open: C'è Lorenzo Sonego

Gli Australian Open 2021 si giocheranno sul cemento di Melbourne da lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio. Il torneo è stato infatti posticipato per via dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo.

Sono state finalmente designate le 32 teste di serie per il singolare maschile. Le teste di serie non sono altro i 32 giocatori con il ranking più alto al momento della compilazione della lista e non si affronteranno nelle battute iniziali della competizione.

Questi sono i 32 giocatori qualificati come teste di serie:

1. Novak Djokovic (Serbia)

2. Rafael Nadal (Spagna)

3. Dominic Thiem (Austria)

4. Daniil Medvedev (Russia)

5. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

6. Alexander Zverev (Germania)

7. Andrey Rublev (Russa)

8. Diego Schwartzman (Argentina)

9. Matteo Berrettini (Italia)

10. Gael Monfils (Francia)

11. Denis Shapovalov (Canada)

12. Roberto Bautista Agut (Spagna)

13. David Goffin (Belgio)

14. Milos Raonic (Canada)

15. Pablo Carreno Busta (Spagna)

16. Fabio Fognini (Italia)

17. Stanislas Wawrinka (Svizzera)

18. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

19. Karen Khachanov (Russia)

20. Felix Auger-Aliassime (Canada)

21. Alex de Minaur (Australia)

22. Borna Coric (Croazia)

23. Dusan Lajovic (Serbia)

24. Casper Ruud (Norvegiia)

25. Benoit Paire (Francia)

26. Hubert Hurcacz (Polonia)

27. Taylor Fritz (USA)

28. Filip Krajnovic (Serbia)

29. Ugo Humbert (Franca)

30. Dan Evans (Gran Bretagna)

31. Lorenzo Sonego (Italia)

32. Adrian Mannarino (Francia)

OMNISPORT | 14-01-2021 21:22