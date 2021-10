Tennis, Lorenzo Musetti: problemi di salute, Djokovic e idoli

Lorenzo Musetti, uno dei giovani italiani più promettenti di tutti, tanto da definirlo superiore in certe cose a Jannik Sinner, ha vissuto in questa stagione momenti di grande luce ma anche tante ombre. I punti più alti sono stati senza dubbio le semifinali sia ad Acapulco che a Lione ma soprattutto l’exploit al Roland Garros dove è stato ad un passo dall’impresa contro il numero uno al mondo Novak Djokovic (vittorioso i primi due set per poi crollare sui 5).

Dopo di che, però, il buio, inanellando una serie incredibile di sconfitte prima di tornare a vincere un match agli US Open. In un’intervista della Gazzetta dello Sport, Musetti parla del suo idolo Roger Federer:

“Il mio modello è senza dubbio Roger Federer. Lo studio da tempo e sono un suo grande fan, voglio essere come lui in tutto, sia fuori che dentro dal campo”.

Dopo di che Lorenzo commenta il suo stato di salute, dove un episodio dell’estate ne ha fortemente condizionato il rendimento:

“Ho avuto un brutto periodo negli ultimi mesi, mi sono lasciato con la mia ragazza e non volevo più giocare a tennis. Poi ho deciso di andare dallo psicologo e le cose sono andate meglio”.

Ma ciò di cui parla più apertamente è il numero 1 del mondo Novak Djokovic, sconfitto in finale da Medvedev a flushing meadows:

“L’ho visto agli Us Open, credevo che lui fosse immortale ma ho visto che anche lui si è dovuto arrendere alla grande pressione. Nole è una persona speciale e devo dire che a Flushing Meadows ho fatto il tifo per lui e speravo riuscisse a completare il Calendar Grande Slam. Non ho visto tutta la partita, ammetto di aver dormito ma fin dall’inizio l’ho visto molto teso. Mi è dispiaciuto per lui anche se va detto che Daniil Medvedev ha meritato il successo, ha giocato un torneo straordinario”.

OMNISPORT | 04-10-2021 17:20