Tennis: Lucia Bronzetti in finale agli Open di Palermo

23-07-2022 22:37

Lucia Bronzetti è l’azzurra che giocherà la finale del torneo WTA di Palermo 2022. La tennista riminese rimonta con un doppio 6-3 6-3 dopo essere stata sotto per 6-0 nel primo set e batte Jasmine Paolini, guadagnandosi così la prima finale in assoluto di una competizione del circuito WTA.

Per la toscana grande delusione, giacchè a larghi tratti sembrava avere il controllo del match, per poi crollare contro una Bronzetti più concentrata e che domani alle ore 20 sfiderà la vincente dell’altra semifinale, una tra Begu e Sorribes Tormo.