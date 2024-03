Master 1000 Indian Wells 2024: dove vedere Sinner-Kokkinakis in tv e streaming

Venerdì 8 marzo in campo il campione altoatesino che esordisce nel torneo alle ore 20 contro Kokkinakis. Info, orari e dove seguirla in diretta

08-03-2024 10:44

La prima occasione, autentica, che la stagione offre a Jannik Sinner per centrare l’obiettivo di questo 2024 è offerta da Indian Wells. L’attuale numero 3 del ranking ATP scenderà in campo oggi, 8 marzo, alle ore 20 italiane contro il primo avversario previsto dal tabellone. L’azzurro ha iniziato l’anno con la prima vittoria in un torneo del Grande Slam, ovvero gli Australian Open (nessun italiano c’era mai riuscito prima di lui) e a seguire ATP di Rotterdam, conquistando il terzo posto in classifica, risultato mai ottenuto da un italiano prima di lui.

Come illustrato a più riprese, Sinner ha la grande occasione a Indian Wells di scavalcare Carlos Alcaraz, il quale aveva vinto l’ultima edizione accumulando punti fondamentali nel consolidare e poi difendere la seconda piazza nella classifica ATP. Secondo i calcoli che abbiamo spiegato qui, il ranking virtuale piazza già Jannik alle spalle di Djokovic ma il sorpasso andrà conquistato sul campo).

Dove vedere Sinner-Kokkinakis in tv e streaming

La sfida iniziale, di questo Masters 1000 tra i più rilevanti del panorama americano, vedrà Sinner protagonista oggi 8 marzo a partire dalle ore 20: seguiremo live su Virgilio Sport l’esordio del campione altoatesino, ma per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita potrà farlo su Sky Sport e in streaming su Now: Sky Sport Tennis sarà affiancato da Sky Sport Max o Sky Uno.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming il debutto di Jan nel torneo, le principali informazioni sono:

Partita: Sinner-Kokkinakis

Orario: ore 20

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now

SEGUI SINNER LIVE SU NOW

Sinner-Kokkinakis, i precedenti

Passiamo all’avversario, fin qui forse posto in secondo piano rispetto alla centralità del tema ranking: a opporsi all’ascesa di Sinner il tabellone prevede l’australiano Thanasi Kokkinakis. Nei tre precedenti — due sul cemento, uno sulla terra rossa (Internazionali di Roma 2023) — Jannik ha sempre vinto.

La conferenza stampa

In conferenza stampa, Jan si è mostrato cauto, molto misurato come sempre quando deve affrontare un rivale, un avversario che si frappone tra lui e l’obiettivo. “Quando non lavoro sto male, mi sento in pace con me stesso solo quando sono con la mia squadra, dando il meglio di me stesso in allenamento e in palestra. Questa è la mia ossessione”, ha detto Jannik nella conferenza stampa prima del debutto.

“Ci sono stati dei momenti nei quali mi sono reso conto di aver fatto qualcosa di grande. Pensarci è normale e nonostante io viva poco sui social e non sia in Italia praticamente mai, ho sentito e continuo a sentire tutto questo incredibile affetto, e sono felice di questo. La cosa più importante per me, però, è continuare a lavorare, sono ossessionato dal lavoro, se non lavoro e non mi alleno sto male. Fare tutto questo, avere attorno il mio team, è la cosa più importante. Il successo è arrivato, pensiamo a nuove sfide”, ha continuato.

E ancora: “Ho provato nuove variazioni, gli avversari ormai mi conoscono meglio e anche questa è una bella sfida”. Come detto contro Sinner ci sarà Kokkinakis, cresciuto con il mito di Marat Safin. E ha dovuto fronteggiare molti infortuni. Dal primo stop fisico — un problema alla spalla destra — a fine 2015 che lo ha tenuto fuori dai campi per ben otto mesi, passando per quello del 2019 alla spalla destra agli Australian Open, fino a quando nel 2020 ha meditato il ritiro dopo che una febbre ghiandolare che lo aveva colpito.

SEGUI SINNER LIVE SU NOW