Tennis, McEnroe fa i suoi pronostici in vista del Roland Garros

19-05-2022 15:23

Manca ormai sempre meno alla seconda prova Slam dell’anno, il Roland Garros.

In vista della torneo l’ex tennusta Patrick McEnroe fratello di John ha fatto alcune previsioni: “Normalmente direi che Nadal è il favorito. L’anno scorso Djokovic l’ha battuto al torneo francese, ma penso ancora che sia lui il favorito, a parità di condizioni.Ma al momento propendo per Djokovic, nonostante Alcaraz lo abbia battuto a Madrid. Lì c’è altitudine, la palla salta un po’ di più e Novak sta iniziando a trovare il suo raggio d’azione. Al momento, punto su Djokovic come leggero favorito”.

Nadal, va ricordato, arriva alla prova parigina per la prima volta senza aver vinto nemmeno un torneo sulla terra rossa. L’anno è però iniziato alla grande per lui con la vittoria a sorpresa degli Australian Open.

OMNISPORT