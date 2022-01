Tennis, Medvedev multato per gli insulti al giudice di sedia

Non passa inosservato il comportamento di Daniil Medvedev agli Australian Open. Nel match di semifinale ha infatti perso la pazienza con il giudice di sedia. Il russo, impegnato domani nella finale con Rafael Nadal è stato infatti multato.

L’esperto giornalista del New York Times Ben Rothenberg ha pubblicato sul suo profilo Twitter la lista di tutti i giocatori multati agli Australian Open 2022. Non solo Medvedev ma anche Tsitsipas e Shapovalov.

New:#AusOpen competition in the men’s fines list, stacked with multiple-offenders, is as competitive as on court!

🥇Shapovalov – $15,000

🥈Tsitsipas – $13,000

🥉Medvedev* – $12,000

Kyrgios* – $10,000

*Still able to further offend in upcoming matches! pic.twitter.com/NhOfsgKNTk

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 29, 2022