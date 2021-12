Tennis, Medvedev parla del suo rapporto con il pubblico

26-12-2021 12:02

Daniil Medvedev, numero due al mondo, è stato protagonista di un indimenticabile anno, concluso con il premio di miglior sportivo russo dell’annata.

Il russo ha parlato in un’intervista a sport-express.com.

“Trovo molto più piacevole quando vengo applaudito che quando vengo fischiato, cosa che succede nella maggior parte dei tornei. Ci sono momenti in cui posso avere un comportamento improvvisato, ma la gente si rende conto che sono un tennista vero, genuino e che non cerco di ingannare nessuno.Non c’è niente di falso in me e sento che è per questo che piaccio a molte persone, perché sanno che dico sempre la verità” .

E sui big three: “È ovvio che il tennis può avere un problema quando si ritirano, ma la storia è ciclica. E’ già successo con Becker e Lendl prima, con Sampras e Agassi poi. Nuovi campioni arrivano sempre e questa volta sarà lo stesso; per quanto incredibile sia ciò che Djokovic, Federer e Nadal hanno raggiunto, emergeranno altri giocatori che manterranno l’eccitazione nel tennis ed emozioneranno milioni di persone in tutto il mondo”.

