Tennis, Muguruza: “Voglio vincere tutti gli Slam e giocare le Olimpiadi con Nadal”

La pandemia di coronavirus continua a lasciare parecchi dubbi sul regolare svolgimento della stagione tennistica, ma la tennista di Caracas, uno dei profili più interessanti del mondo del tennis femminile, ha davvero le idee chiare per centrare i suoi obiettivi nel 2021.

Queste le parole che la la 27enne tennista spagnola ha rilasciato in una lunga intervista a Nacho Albarran del quotidiano AS: “Si spera che vadano avanti, perché se no non so cosa succederà con il ciclo olimpico“. Le Olimpiadi sono uno degli obiettivi della tennista spagnola, che non si pone limiti. “Mi piacerebbe vincere tutti e quattro gli Slam, una medaglia olimpica e giocare il doppio misto con Nadal ai Giochi. La cosa più speciale è condividere i successi“.

Appuntamento per i primi di febbraio quando Garbine scenderà in campo per giocarsi il primo Major stagionale ovvero gli Australian Open.

OMNISPORT | 31-12-2020 09:24