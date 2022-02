Tennis, Murray rinuncia alla stagione sulla terra rossa

06-02-2022 16:24

L’ex membro dei “big four” Andy Murray, la cui carriera ad altissimi livelli è stata frenata da cronici problemi all’anca che ormai da anni ne limitano le prestazioni, ha dichiarato in conferenza stampa che salterà l’intera stagione sulla terra battuta a causa del pericolo di nuovi infortuni.

Questo ovviamente significa che Murray non disputerà nemmeno il Roland Garros, secondo Slam della stagione che si gioca a Parigi. Questo perchè, stando a Murray, gli scorsi anni ha avuto tantissimi problemi giocando su questo tipo di superficie, e dunque il pericolo di compromettere definitivamente la propria carriera agonistica è troppo alto. Queste le sue parole:

“Non ho intenzione di giocare sulla terra battuta. Gli ultimi due anni l’ho fatto e le cose sono peggiorate. L’anno scorso ho avuto dei problemi fisici a inizio anno. Volendo giocare tutto ho sbagliato. Ho parlato con la mia squadra e abbiamo deciso che quest’anno non avremmo disputato nessuna competizione su questa superficie, neppure il prestigioso Roland Garros. Non voglio correre il rischio di infortunarmi di nuovo”.

“Non so se in futuro ci tornerò a giocare. L’anno scorso quasi non potevo partecipare a Wimbledon. Ero vicino a non disputare tutta la stagione sull’erba. Non voglio ripeterlo di nuovo, ecco perché ho preso questa decisione. Non ho ancora deciso se in tutti quei mesi farò qualche altro torneo su un’altra superficie o se mi riposerò per arrivare alla stagione su erba nel miglior modo possibile. Ho avuto una fine piuttosto estenuante dell’anno e nei prossimi mesi non ho intenzione di correre rischi. Spero di avere una buona preparazione”.

Dunque, come si evince, potremmo non rivedere mai più lo scozzese competere sui campi in terra rossa.

