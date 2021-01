Tennis: Murray sceglie Biella per dimenticare gli Australian Open

Andy Murray ha vissuto momenti di grande delusione dopo aver scoperto di essere positivo al covid e di conseguenza di nonpoter parteciapre agli Australian Open del prossimo febbraio.

Il tennista scozzese, non avrebbe potuto “espletare” la quarantena obbligatoria in tempo per l’inizio del torneo e per questo motivo ha dovuto inevitabilmente rivedere i piani relativi all’inizio del suo 2021.

L’ex numero uno del mondo ha deciso quindi a sorpresa, di iscriversi al Challenger di Biella, in programma dal 15 al 21 febbraio prossimi nella città piemontese, rendendo molto orgogliosi gli organizzaotri e addetti ai lavori di questo evento.

Murray giocherebbe quindi per capire a che punto è il suo livello di forma fisica, tenuta e gioco in Italia, prima dei successivi appuntamenti con i primi tornei Atp europei del nuovo anno. Il Challenge di Biella tuttavia annovera nel tabellone principale altri giocatori di notevole spessore, a conferma del fatto che comunque il toreo ha un entry-list ugualmente di grande valore. Sono presenti infatti anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 54 del mondo), il francese Lucas Pouille (numero 74 della classifica monfiale), reduce da un intervento chirurgico al gomito destro che lo ha portato a decidere di non andare in Australia, il giovane talento statunitense Sebastian Korda (numero 103 del ranking) e gli italiani Andreas Seppi e Lorenzo Musetti.

