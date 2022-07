18-07-2022 17:59

Torna alla vittoria Lorenzo Musetti. Il carrarese, dopo le tre sconfitte su erba e a Gstaad ha vinto il primo turno, in rimonta contro Dusan Lajovic per 6 – 7, 7 – 6, 6- 3.

Una bella vittoria per il tennista azzurro che dopo la vittoria nel Challenger di Forlì non era più riuscito a vincere. Non è un anno indimenticabile per l’italiano che fatica a trovare continuità e buon gioco.

Ora, affronterà al terzo turno il vincente del match tra Ruusuvuori e Diego Schwartzman.