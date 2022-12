Tennis, Musetti verso il 2023: «Voglio essere il numero uno azzurro»

24-12-2022 13:08

Inizia la nuova stagione tennistica con Lorenzo Musetti partito questa mattina per l’Australia.

L’obiettivo principale quest’anno sarà fare bene nel primo periodo e nella prima prova Slam. Lo scorso anno venne eliminato al primo turno da Alex de Minaur.

A Gazzetta dello Sport non si è nascosto spiegando anche di voler diventare presto il numero uno d’Italia, al momento è alle spalle di Sinner e Berrettini. «Dicono di me che sono la terza punta del tennis italiano, pero nel 2023 di diventare la prima. Significherebbe aver ottenuto risultati straordinari, perchè Sinner e Berrettini sono due top ten e presto ci ritorneranno. Tra noi non c’è rivalità, ma innanzitutto grande rispetto e una sana competizione. In nazionale abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo».

E poi se si senta pronto per vincere uno Slam, ammette: «È giusto porsi gli obiettivi più alti. Io ci spero. E adesso che mi sono adattato al veloce, so di potermela giocare ovunque. Anche in Australia».