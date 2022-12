07-12-2022 10:17

La stagione tennistica è ferma ai box ma non mancano i tornei di esibizione.

Protagonista di questa off season soprattutto Rafael Nadal. Dopo una serie di partite di esibizione in Sud America con Casper Ruud parteciperà a un’altra esibizione, programmata però per il 5 marzo 2023.

Il maiorchino scenderà in campo all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Nevada. Ad accompagnarlo quello che da molti viene considerato il suo erede, Carlos Alcaraz, attuale numero uno al Mondo.