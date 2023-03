Tennis, Nadal fuori dalla top 10 dopo 17 anni

Per uno spagnolo, Alcaraz, numero uno un altro che invece esce dalla posizioni più alte del ranking

Per uno spagnolo, Alcaraz, numero uno un altro che invece esce dalle posizioni più alte del ranking: Rafael Nadal non è più in top 10, è la prima volta che accade in 17 anni di circuito.

Lo spagnolo è fermo ai box dagli Australian Open ed è probabile che ancora per diverse settimane non riesca a tornare. Si parla, anche dopo alcune immagini social da lui condiviso, di un possibile ritorno per la stagione su terra rossa.

Il maiorchino precipita in classifica e si trova alla posizione numero 13. È la prima volta che non è in top 10 dal 25 aprile del 2005. Dopo 912 settimane, lo spagnolo deve salutare i vertici del ranking superato anche da Jannik Sinner, che dopo la semifinale di Indian Wells raggiunge la posizione numero undici della classifica.

Il mancino di Manacor a causa dell’infortunio non è riuscito a difendere oltre 3000 punti, guadagnati nel 2022 tra Australian Open, Acapulco e Masters di Indian Wells.